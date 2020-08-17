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Новое экстремальное шоу «Золото Геленджика» выйдет на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: onlinebanking / Public Domain Mark

Представители 85 регионов России будут бороться друг с другом в спортивно-юмористических соревнованиях, главным призом шоу станет килограммовый золотой стилок, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

Формат нового шоу «Золото Геленджика» будут похож на веселую эстафету, наполненную самыми невероятными препятствиями, и легкоатлетические соревнования по несуществующим видам спорта. Только один участник, прошедший все испытания, получит главный приз.

Вот некоторые испытания, которые увидят зрители в «Золоте Геленджика»:

  • «Соты». Участник попадает в пространство, с большим количеством дверей. Его задача найти правильный выход, в противном случае, выскочив наружу он упадет прямо в бассейн.

  • «Большая кукуруза». В задании используется платформа в виде кукуруза, с которой нужно будет перепрыгнуть пропасть и не упасть в воду.

  • «Подвесной мост». Участник должен пробежать от самого начала и до конца, при этом различные персонажи, населяющие парк, будут стараться его сбить с ног и вытолкнуть с моста.

  • «Большой футбол». Конкурс, похожий на мост, с той лишь разницей, что участники будут получать удары большими мечами, подвешенными на веревках.

  • «Японский квартал». Участники должны будут выйти на поединок либо с огромным сумоистом, либо с маленьким щупленьким каратистом. Соперника должен определить жребий.

Ведущими шоу «Золото Геленджика» станут Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, помогать им будет Тимур Родригес. Для участия в шоу ТНТ уже отобрал более тысячи спортивных, остроумных, и отважных людей в возрасте от 18 до 88 лет, готовых посмеяться над собой, бросить вызов здравому смыслу и победить в шоу. Дата премьеры «Золота Геленджика» еще не объявлена, но показать премьеру планируется уже в сентябре. 

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