Девочка из Железногорска в 13 лет родила ребенка

Школьница из Железногорска в 13 лет родила девочку, о сложных родах она сообщила на странице в Instagram.

Зимой в эфире передачи «Прямой эфир» школьница из Красноярского края и десятилетний мальчик заявили, что готовы стать родителями. Мамы школьников их поддержали. После обследования мальчика врач заявил, что тот еще не вырабатывает сперму и не может быть отцом ребенка.

СК возбудил по данному факту уголовное дело, были назначены экспертизы. Затем Даша заявила, что была изнасилована 16-летним парнем, которого не знает.

«Я до сих пор не могу отойти от родов, у меня все тело жутко болит. Я не могу описать словами, это ужасно», — описала роды девочка. Она добавила, что часть схваток она проспала после того, как ей поставили эпидуральную анестезию.



Малышку уже отдали новоиспеченной 13-летней маме. Она пока не сказала, как назовет ребенка.