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Пять человек из «семерки» погибли в ДТП в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Водитель ВАЗ-2107 врезался в грузовик на трассе в Алтайском крае в ночь на понедельник, погибли все находящиеся в «семерке», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в Рубцовском районе на 265-м километре автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан», недалеко от станции Мамонтово.

Водитель «семерки» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Renault Midlum. Все находящиеся в ВАЗ-2107 — трое мужчин и две женщины — погибли. Их тела доставали спасатели МЧС.

Водителю Renault Midlum, получившему ушибленные раны голени, оказана медицинская помощь, он не госпитализирован.

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