Семья в Забайкалье спасла от голодной смерти краснокнижного ежа

Мужчина в Забайкалье забрал домой ежа, который бродил вдоль проезжей части в поисках пропитания. Позже он выяснил, что спас редкое краснокнижное животное, сообщила пресс-служба краевого правительства.

В Читинскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных обратилась девушка с ежом. Семья нашла животное в окраинах Ингодинского района Читы.

«Муж был проездом в Ингодинском районе, заметил ежа, ищущего пропитание вдоль дороги. Мужу стало жалко животное, он не выживет один в нашем суровом резко-континентальном климате. Поэтому он принял решение забрать его в наш дом, несмотря на то, что дома уже есть другие животные. Домочадцы назвали ежа Федей», — рассказала хозяйка животного Татьяна Мирошникова.

Пациента ветклиники осмотрели и поставили прививки, а также дали хозяевам животного рекомендации по содержанию и кормлению. А еще владельцам ежа рассказали, что их питомец — редкое животное. Это Даурский еж, занесенный в Красную книгу.