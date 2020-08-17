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Шойгу предложил возродить арбузные плантации в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уроженец Тувы, министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил главе Республике возродить арбузные плантации, сообщил Шолбан Кара-Оол в соцсетях.

«Как всегда, Сергей Кужугетович (Шойгу) думает о малой Родине и полон интересных идей. Например, он предложил возродить арбузные плантации, которые были во времена его детства. Это ведь удивительно, что в нашей сибирской Туве росли маленькие в размерах, но очень сочные арбузы. Это были тувинские арбузы не хуже привозных», — сообщил Кара-Оол.

Шойгу считает, что семена местных арбузов надо восстановить. Русское географическое общество готово выделить грант тому, кто возьмется за возрождение сорта.

«Согласитесь, идея классная! Это даст нам возможность организовать и развивать свои специализированные хозяйства», — написал Кара-Оол.

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