Сопровождавшие Мишустина журналисты подхватили коронавирус

Нескольких журналистов, сопровождавших премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, заразились коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

По его словам, оперативно приняты необходимые меры. Журналистов изолировали, они находятся под наблюдением врачей, им оказывают всестороннее содействие, сказал пресс-секретарь РИА Новости.

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Беляков заверил, что случившееся не отразится на графике рабочей поездки Мишустина.

Недельная командировка премьера на Дальний Восток включает посещение четырех регионов — Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской и Амурской областей. Рабочая программа Мишустина началась 13 августа с посещения Анадыря, оттуда он отправился в Петропавловск-Камчатский.

Мишустин весной сам переболел коронавирусом. О своем заражении он сообщил 30 апреля во время проходившего в режиме видеоконференции совещания с президентом России Владимиром Путиным. Премьера госпитализировали. 19 мая его выписали из больницы.