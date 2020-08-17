Знаменитости направили творчество против Лукашенко

Знаменитые представители сферы шоу-бизнеса высказались против действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, написав об этом песни и стихи.

Певица Рита Дакота опубликовала клип на песню «Уходи», написанную про ситуацию в Белоруссии.

«Как тебе спится, Саша, по ночам? Как тебе спится, Саша, отвечай? Как ты в глаза посмотришь матерям? Расскажи нам! <…> На Белой Руси черные пятна твоих "зверей", но за нами правда, и мы сильней», — поет Дакота. Песня заканчивается многократным повторением слова «Уходи».

Продюсер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков написал про Лукашенко стихотворение. Слепаков ни к чему призывать не стал, но упрекнул президента Белоруссии в чудовищности. В стихах он спрашивает Лукашенко о честности его победы на выборах:

...Если Вам победу не нарисовали, Если правда это был народныи выбор, Где же люди, что за Вас голосовали? Почему они на улицы не выидут?

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после подведения итогов выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Лукашенко (80,1% голосов избирателей). Действия протестующих жестко пресекали сотрудники ОМОНа, а сам Лукашенко назвал день выборов в стране «праздником».

На это нашел ответ участники проекта «Песни» на ТНТ, музыкант Олег Вишневский, посвятив событиям свою ранее написанную песню «Праздник».

«Выражаю солидарность с протестующими в Беларуси. Соболезную родственникам погибших и желаю здоровья и сил пострадавшим. Слышал, что действующий президент назвал выборы праздником. На этот случай у меня есть ответ», — написал Вишневский в соцсетях.

Также протестующих в Белоруссии поддержали другие знаменитости — резидент Comedy Club Павел Воля, телеведущая Лера Кудрявцева, актрисы Настасья Самбурская, Екатерина Варнава, блогер Ида Галич.

«Невозможно молчать!!! Жестокость и мерзость, с которой действует Лукашенко, не поддается никакому анализу», — написал в Instagram продюсер Максим Фадеев, обобщив точку зрения на ситуацию всех высказавшихся артистов.[mix-injecttype2]/article/568371/[/mix-injecttype2]