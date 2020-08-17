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Мэр Новосибирска увеличил доход за год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть увеличил годовой доход в 2019 году на 350 тысяч рублей, но его подчиненные вместе с супругами оказались намного богаче, сообщается в декларациях о доходах чиновников мэрии.

Локоть в 2019 году заработал 3,6 миллиона рублей, что на 350 тысяч больше, чем в 2018 году. Он владеет квартирой площадью 34 квадратных метра. Его жена Марина заработала 1,55 миллиона рублей за год. В ее собственности квартиры площадью 105 и 59 квадратных метров. Супруги не имеют автомобилей.

Другие сотрудники мэрии заработали меньше. Но у ряда чиновников супруги добились очень высокого дохода. Так, зарплата жены начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии Сергея Кудрявцева — 19 миллионов рублей против его 1,6 миллионов рублей.

Супруг зама Локтя по культуре Анны Терешковой Дмитрий — известный бизнесмен, глава «Сибирской хлебной корпорации» и депутат Заксобрания региона. Его доход — 30,3 миллиона рублей. У Терешковых есть три земельных участка, жилой дом, две квартиры. У них несколько автомобилей, среди которых Audi A8L, Cadillac Escalade.

Муж начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии Маргариты Масловой заработал 67,2 миллиона рублей. Пара владеет домом площадью 400 квадратных метров.

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