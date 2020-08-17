Трамп значительно сократил отставание от Байдена

Президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев существенно сократил отставание по популярности от своего наиболее вероятного соперника на выборах от демократов Джозефа Байдена, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в период с 12 по 15 августа.

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас. 50% ответили, что отдали бы свой голос Байдену и сенатору Камале Харрис, которая стала кандидатом в вице-президенты США от демократов. 46% сказали, что поддержали бы Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса.

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Порядка 1% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика. Остальные ответа не дали, приводит ТАСС результаты опроса.

В соответствии с результатами опроса, проведенного со 2 по 5 июня, проголосовать за Байдена были готовы 55% респондентов, а за Трампа — 41%.

По последним данным, в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49%, а Трампа — 48%.