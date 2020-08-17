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Представлена новая версия появления возбудителя COVID-19

Источник:
РИА Новости
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Фото: Dietmar Nill / CC BY-SA 2.5

Новый коронавирус SARS-CoV-2 мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, считают вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон.

Исследователи обнаружили записи врача, лечившего горняков из китайской провинции Юньнань, которые две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей.

У заболевших проявлялись симптомы, характерные для COVID-19: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Пациентам понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих скончались, приводит РИА Новости сообщения британских СМИ.

Образцы анализов шахтеров направили в лабораторию в Ухане, где было установлено, что они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Таким образом, как подчеркивают исследователи, есть основание считать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.

На протяжении последних месяцев выдвигались различные версии возникновения нового коронавируса. При этом Всемирная организация здравоохранения отмечает, что инфекция еще не так хорошо изучена, чтобы делать однозначные выводы. Эксперты продолжают исследования.

По последним данным, количество зараженных во всем мире превысило 21 миллион человек, свыше 761 тысячи пациентов скончалось.

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