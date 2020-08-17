Глава НИЦ им. Гамалеи заявил о попытках Запада перекупить ученых

Западные исследовательские организации пытаются переманить сотрудников Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, но это бесполезно, заявил в воскресенье глава центра, академик РАН Александр Гинцбург.

«Коллектив научных сотрудников, который сейчас собран и уже в течение последних 10 лет работает в институте Гамалеи... Этому составу ученых позавидовал бы любой американский или европейский университет <...> Пытаются [перекупить сотрудников], да, но ничего не получится», — сказал Гинцбург в эфире программы «Вести недели».

Академик отметил, что с негативной реакцией западных коллег на зарегистрированную российскую вакцину от коронавируса необходимо смириться.

«Я бы не стал называть это заговором. Я бы сказал, что это естественная реакция западных компаний негативная на неожиданное для них появление отечественного продукта. Поэтому я думаю, что нужно выдержать этот негативизм, который сейчас на нас обрушился и который хорошо оплачен», — подчеркнул он.

Во вторник, 11 августа Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Первый в мире препарат для профилактики коронавируса получил название «Спутник V».