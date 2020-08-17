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Сотни тысяч человек приняли участие в акции протеста в Минске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Viktar Palstsiuk / CC BY-SA 4.0

Самая массовая в истории Белоруссии акция протеста прошла в воскресенье в центре столицы страны, у стелы «Минск — город-Герой». По оценке белорусских СМИ, она собрала несколько сотен тысяч человек.

«На акцию протеста собралось, по нашим оценкам, несколько сот тысяч человек. Видео не отражает всей картины — у стелы физически закончилось место и люди растянулись по всем прилегающим тротуарам, которые не попадают в кадр», — передает порталtut.by.

Официальные данные о числе участников несанкционированной акции отсутствуют. Размещаемые в мессенджерах видеоролики свидетельствуют, что площадь у стелы «Минск - город-герой», где проходил военный парад на 9 мая, полностью заполнена людьми, число участников постоянно увеличивается.

В Минске никогда не проходило таких масштабных акций, приводит «Интерфакс» слова очевидцев. Как сообщалось, акция проводилась в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.

Участники акции скандировали лозунги с требованиями отставки Александра Лукашенко и освобождения задержанных на акциях протеста.

Ранее в воскресенье в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

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