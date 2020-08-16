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Слепаков обратился к «колхознику» Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Фото Клопс.Ru, автор: Александр Подгорчук. / CC BY-SA 4.0

Семен Слепаков опубликовал стихотворение о том, как «колхозник бывший превратился в монстра».

Российский комик Семен Слепаков посвятил стихотворение действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором зло высмеял его стремление все правдами и неправдами остаться у власти.

«И я вижу в изумленье и печали, что колхозник бывшии превратился в монстра. Он и раньше не был ангелом, но шармом обладал, давая повод посмеяться», — написал юморист.

Слепаков отмечает, что «много лет прошло, с тех пор как твердым шагом он ступил на эту скользкую дорожку идет по неий, махая старым флагом, по пути людеи сажая, как картошку».

Комик задается вопросом, «как же вдруг такой нормальный с виду дядька умудрился натворить таких делишек? Где же видано, чтобы "родимый батька" брал и запросто стрелял в своих детишек?»

Автор рассуждает и не может найти ответа. «Я не знаю, чем сей опус подытожить — не хватает моего воображения. Ясно лишь, вышло все весьма хреново и что вскоре может стать гораздо хуже… Разве не было у Вас пути иного? Вы подумайте об этом, сидя в луже», — резюмирует Слепаков.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после подведения выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Лукашенко (80,1% голосов избирателей). Оппозиция с опубликованными итогами голосования не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов.


Тема: Выборы президента Белоруссии
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