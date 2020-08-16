Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в России через месяц

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц», — сказал Гинцбург РИА Новости.

По его словам, пострегистрационные исследования начнутся через семь-десять дней, в них примут участие несколько десятков тысяч человек. Продлятся они от четырех месяцев до полугода.

На этой неделе Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Первый в мире препарат для профилактики коронавируса получил название «Спутник V».

Это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.