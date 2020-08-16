Россиянам предложат пополнять карты на кассах в магазинах

Банк России рассматривает возможность введения системы пополнения карт через кассы магазинов. Это повысит доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных районах, где сложно найти банкоматы, считают в ЦБ.

«Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах» — рассказали «Известиям» в Центральном банке.

В ЦБ добавили, что для решения поставленной задачи понадобятся время и, возможно, изменения в текущем законодательстве.

По информации издания, подобный проект в ближайшем будущем запустит Промсвязьбанк, а Ак Барс Банк, «Дом.РФ», крымский РНКБ и Visa рассматривают данную инициативу.

Благодаря подобному сервису россиянам не нужно будет идти в банк или к банкомату для того, чтобы пополнить карту, так как операции по зачислению наличных они смогут проводить в ближайшем магазине на кассе. Сегодня данная услуга доступна при условии, что человек что-то покупает в магазине.