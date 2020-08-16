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Лукашенко заявил, что повторные выборы погубят Белоруссию

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы, заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая в воскресенье в Минске на митинге своих сторонников.

«Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство», — цитирует ТАСС Лукашенко.

Лукашенко заявил, что не согласен с тем, что президентские выборы в стране были сфальсифицированы. «Не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%. Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись», — заявил он.

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Он заявил, что не цепляется за власть, так как уже отдал лучшие годы своей жизни служению стране. «Родные мои, я здесь стою не потому, что крепко уцепился за власть. Четверть века — я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине. <...> Они [оппозиция] кричат мне "Уходи!". Не вопрос! Не вопрос! Президенты приходят и уходят. <...> И что? И кого завтра здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем?» — сказал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей.

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