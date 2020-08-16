Путин подтвердил готовность оказать помощь властям Белоруссии

Президент России Владимир Путин в воскресенье в ходе телефонного разговора с главой Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил готовность Москвы посодействовать в разрешении проблем, возникших после президентских выборов, сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — сообщает пресс-служба.

Лукашенко ранее заявил, что Россия при первом запросе окажет помощь в деле обеспечения безопасности его страны в случае внешней военной угрозы. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во время состоявшегося в субботу телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — сказал Лукашенко.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после завершения выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). Оппозиция с опубликованными итогами голосования не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов.