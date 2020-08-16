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Депутат Рады заявил о подготовке переворота на Украине

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинский экс-президент Петр Порошенко готовит государственный переворот.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — цитирует Киву РБК.По словам депутата, экс-президент планирует захватить «несколько административных зданий, возможно даже офис президента», и потребовать проведения досрочных президентских и парламентских выборов. Он указал, что при помощи переворота Порошенко «хочет остаться безнаказанным» и «сохранить награбленные средства и активы».

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«Уже в конце месяца мы можем столкнуться с ситуацией, которая окончательно уничтожит нашу страну как независимое государство», — заявил Кива.

На какой информации основывается утверждение о подготовке госпереворота, депутат не уточнил.

На Украине Порошенко выступает фигурантом более 15 уголовных дел, возбужденных после его ухода с поста президента. В апреле текущего года Генеральная прокуратура Украины начала расследование дела в связи с возможными неправомерными действиями Порошенко при назначении судей Верховного суда в 2017 и 2019 годах.

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