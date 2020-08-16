Окружение Лукашенко вступило в переговоры о бегстве в Россию

Люди из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко связывались с Кремлем по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Москве.

В Кремле допускают сценарий, при котором Лукашенко в ближайшее время может потерять пост президента, но при этом не исключается и другой вариант — сохранение на какое-то время власти в руках Лукашенко путем жесткого подавления протестов, приводит РБК материал Bloomberg. При этом российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным, отмечает агентство.

«Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема», — сказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

#О людях Неизвестный Путин: что любит президент России

По его словам, Москва «перенасытилась» Лукашенко, но предпочла бы оставить его на месте, потому что любой альтернативный лидер, вероятнее всего, будет искать более тесные связи с Западом.

По мнению политтехнолога Глеба Павловского, российский президент Владимир Путин не хочет оказывать военную помощь Лукашенко, так как это может спровоцировать антироссийские настроения в Белоруссии. «Лукашенко больше не контролирует Белоруссию, он контролирует только силы безопасности, но останутся ли они лояльными? Непонятно», — отметил он.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после завершения выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). Оппозиция с опубликованными итогами голосования не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов.