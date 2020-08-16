Автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге. ВИДЕО

Злоумышленник зажал руку полицейского стеклом водительской двери и протащил его по дороге около 700 метров, а затем скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

«В Санкт-Петербурге при оформлении нарушения пострадал инспектор ГИБДД. Злоумышленник, совершивший наезд на полицейского, задержан. По предварительным данным, в момент инцидента он находился в наркотическом опьянении», — говорится в сообщении.

По данным полиции, около 05.30 наряд ДПС остановил автомобиль BMW 730 . Полицейские выяснили, что номера на иномарке недействительны. В тот момент, когда полицейские проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение и завел машину, отмечается в сообщении.

«Один из инспекторов — 38-летний лейтенант полиции, попытался помешать движению иномарки. Однако злоумышленник совершил на него наезд, протащил, зажав руку полицейского стеклом водительской двери, около 700 метров, а затем скрылся с места происшествия. Инспектору потребовалась медицинская помощь, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии», сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали, им оказался 36-летний уроженец Архангельской области, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, указывает ГУ МВД. Также судимым оказался водитель иномарки, в том числе за незаконный оборот наркотиков.