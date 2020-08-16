Шахтер умер после обрушения породы на шахте в Кузбассе

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16 августа, вс, 16:18
Archangel3339Я смотрел прямой стрим в то время. Ултрасы осадили здание и сожгли людей. Вот здесь не надо даже сомневаться....
UynachalnicaНу, для этого они и во власть шли! А вы хотели, что вам изменения в конституции чего прибавят? Напрасно...
DisobedientЧего заморасил? Вспомни, 69 и партизаны всякие номерованные за майдан также пилили. Потом вышло что вышло....
vlad232323ЦитатаЭксперты отмечают, что в традиционной схеме накопления пенсионных баллов при средней заработной...