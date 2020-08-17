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Фильм дня: «Древо жизни»

Источник:
Sibnet.ru
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Кинолента «Древо жизни» была номинирована на «Оскар» за лучший фильм, но получила от критиков противоречивые отзывы — одни назвали картину романом воспитания, другие — примитивной идеализацией ребенка.

США, 2010 год, режиссер Терренс Малик, 16+
В главных ролях: Брэд Питт, Джесика Чейстнер и Шон Пенн

В центре сюжета развитие 11-летнего Джека, растущего в окружении двух братьев и любящих родителей. Его все восхищает в этом мире, но на его взгляд пытаются воздействовать родители — мама представляет собой любовь и милосердие, в то время как отец учит сына необходимости ставить себя на первое место. Неожиданная трагедия в семье заставляет ребенка совсем иначе взглянуть на мир в будущем.

Актерский состав фильма — очень сильный. Но изначально на роли рассматривались другие, не менее узнаваемые звезды. В 2006 году началось производство картины с участием Колина Фаррелла и Мела Гибсона, но оно было приостановлено, через год на роли были назначены Шон Пенн и Хит Леджер, но из-за смерти второго на роль главы семейства взяли Питта. Несмотря на все перепетии, в итоге участника «Древа» настолько сработались, что стали настоящей семьей.

Джессика Честейн:
«После четырех месяцев съемок "Древа жизни", когда эти детишки вернулись к своей настоящей матери, у меня началась истерика. Я как будто снова осталась одна»

На премьере в Каннах, где фильм получил главную награду, «Древо жизни» было освистано. Критики не смогли дать единую оценку драмы, одновременно восхищаясь и осуждая ее сюжет и идею.

Критики негативно восприняли историю, заложенную в фильм, назвав ее примитивной идеализацией ребенка, застрявшего в тривиальной ситуации эдиповского конфликта. Для других фильм показался настоящим романом воспитания, работу назвали «кино о сотворении мира и его грядущей гибели». 

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