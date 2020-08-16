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Лукашенко заявил о готовности России оказать военную помощь

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет помощь в деле обеспечения безопасности его страны в случае внешней военной угрозы.

По словам Лукашенко, соответствующая договоренность была достигнута во время состоявшегося в субботу телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. «Договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — цитирует ТАСС Лукашенко, сказанные им на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны.

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«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ», — сказал белорусский лидер. «Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — [Путин] абсолютно посвящен в то, что происходит», — отметил Лукашенко.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу, 15 августа обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся в республике после выборов главы государства, и выразили уверенность, что все проблемы в скором времени будут урегулированы, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Лукашенко.

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