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Подсчитано число увлекающихся видеоиграми людей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество играющих в видеоигры людей к середине 2020 года выросло до 3,1 миллиарда, свидетельствуют подсчеты компании DFC Intelligence. Если учесть, что в июле общее население Земли превысило 7,8 миллиарда, то геймерами являются почти 40% людей на планете.

Почти половина из учтенных игроков используют исключительно смартфоны или мобильные устройства. Данный сегмент уверенно опережает все остальные по темпам роста, отмечается в исследовании.

При этом лишь около 250 миллионов человек — активные пользователи консолей, регулярно покупающие для них новые игры. Они составляют лишь 8% от общего числа геймеров, однако именно в этой группе самый высокий показатель выручки на одного человека.

На персональных компьютерах играют 1,5 миллиарда — практически каждый второй игрок. При этом в это число входят не только постоянные пользователи, но и пользователи консолей и мобильных устройств.

Больше половины геймеров мира живет в Азии, на нее приходится 1,42 миллиарда игроков. Далее следует Европа, в которой насчитывается 668 миллионов геймеров, затем Латинская Америка (383 миллиона) и Северная Америка (261 миллион).

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