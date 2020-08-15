НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Лукашенко предложил оппозиции «повоевать без девчонок»

Источник:
Sibnet.ru
410 44
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оппозицию «повоевать без девчонок», глава государства сделал соответствующее заявление на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны Белоруссии.

«Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Лукашенко также заявил, что не будет вести диалог с участием зарубежных посредников для урегулирования ситуации в стране, так как в государстве есть нормальное правительство, созданное по Конституции.

«Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — подчеркнул он.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых официально победил Лукашенко. Сначала несанкционированные мероприятия жестко подавлялись силовиками, сейчас манифестации проходят без задержаний.

Тема: Выборы президента Белоруссии
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
Чак Норрис пообещал заставить Лукашенко плакать
Лукашенко позвонил Путину для обсуждения протестов
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин созовет экстренный саммит Совбеза ООН
•
Лукашенко предложил оппозиции «повоевать без девчонок»
•
Перечислены условия получения «сверхвысокой» пенсии
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
Что умеют «умные» камеры домашнего видеонаблюдения?
•
Гид по свинине: от котлет до шашлыка
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Браконьеров задержали под Новосибирском за убийство косуль
Сибирь 15.08.2020 20:56
Шахтеров в Кузбассе придавило обрушившейся породой
Сибирь 15.08.2020 16:35
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
Сибирь 14.08.2020 16:25
Редкие ржаво-рыжие кошки впервые родились в новосибирском зоопарке
Сибирь 14.08.2020 15:32
Самое популярное
Поклонники назвали самый нелепый момент «Звездных войн»
5280
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
3999
Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре
3596
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
3162
Обсуждение (44)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин созовет экстренный саммит Совбеза ООН
•
Лукашенко предложил оппозиции «повоевать без девчонок»
•
Перечислены условия получения «сверхвысокой» пенсии
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
60
Евросоюз введет санкции против Белоруссии
52
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
44
Лукашенко предложил оппозиции «повоевать без девчонок»
44
Путин раскрыл свои доходы за 2019 год
40
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter