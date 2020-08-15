Лукашенко предложил оппозиции «повоевать без девчонок»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оппозицию «повоевать без девчонок», глава государства сделал соответствующее заявление на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны Белоруссии.

«Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Лукашенко также заявил, что не будет вести диалог с участием зарубежных посредников для урегулирования ситуации в стране, так как в государстве есть нормальное правительство, созданное по Конституции.

«Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — подчеркнул он.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых официально победил Лукашенко. Сначала несанкционированные мероприятия жестко подавлялись силовиками, сейчас манифестации проходят без задержаний.