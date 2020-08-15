Перечислены условия получения «сверхвысокой» пенсии

Размер пенсионных коэффициентов у большинства россиян зависит от стажа работы и зарплаты, однако для отдельных категорий граждан предусмотрены сверхвысокие пенсии.

В частности, среди привилегированных должностей — президенты и премьер-министры. У таких должностей размер выплат зависит не только от оклада, но и от срока работы на посту, пишет «Московский комсомолец».

«Если человек проработает председателям правительства от года до трех лет, то получит 55% от средней зарплаты. Если больше трех лет, то 75%. Исходя из нынешних значений, в последнем случае пенсия премьера была бы 465 тысяч рублей», — пишет издание.

Также высокие пенсии будут у депутатов. Например, при стаже больше пяти лет они будут получать 46,6 тысячи рублей, а проработав больше десяти — 63,6 тысячи рублей в качестве пенсии. Аналогичная система расчетов действует для министров.

Выгодные условия начислений — у военных, судей и космонавтов. В частности, военные пенсии можно получать через 20 лет службы, максимальный размер будет составлять 85% от зарплаты, у высопоставленных офицеров ее размер будет достигать 60-70 тысяч рублей в месяц.

Что касается судей и космонавтов, то для этих профессий размер ежемесячной пенсии может достигать 250 тысяч рублей, так как для них размер выплат также зависит от оклада и стажа работы.

Прибавку к пенсии в 65,6 тысячи рублей получают обладатели звания Героя России. Кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» к пенсии добавляют до 23 тысяч рублей. У заслуженных и народных артистов сумма составляет 30 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что в традиционной схеме накопления пенсионных баллов при средней заработной плате в 60 тысяч рублей на протяжении 40 лет можно заработать максимальную пенсию 26 574 рубля.