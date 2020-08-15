НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Перечислены условия получения «сверхвысокой» пенсии

Источник:
Sibnet.ru
140 5
Фото: © Sibnet.ru

Размер пенсионных коэффициентов у большинства россиян зависит от стажа работы и зарплаты, однако для отдельных категорий граждан предусмотрены сверхвысокие пенсии.

В частности, среди привилегированных должностей — президенты и премьер-министры. У таких должностей размер выплат зависит не только от оклада, но и от срока работы на посту, пишет «Московский комсомолец».

«Если человек проработает председателям правительства от года до трех лет, то получит 55% от средней зарплаты. Если больше трех лет, то 75%. Исходя из нынешних значений, в последнем случае пенсия премьера была бы 465 тысяч рублей», — пишет издание.

Также высокие пенсии будут у депутатов. Например, при стаже больше пяти лет они будут получать 46,6 тысячи рублей, а проработав больше десяти — 63,6 тысячи рублей в качестве пенсии. Аналогичная система расчетов действует для министров.

Выгодные условия начислений — у военных, судей и космонавтов. В частности, военные пенсии можно получать через 20 лет службы, максимальный размер будет составлять 85% от зарплаты, у высопоставленных офицеров ее размер будет достигать 60-70 тысяч рублей в месяц.

Что касается судей и космонавтов, то для этих профессий размер ежемесячной пенсии может достигать 250 тысяч рублей, так как для них размер выплат также зависит от оклада и стажа работы.

Прибавку к пенсии в 65,6 тысячи рублей получают обладатели звания Героя России. Кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» к пенсии добавляют до 23 тысяч рублей. У заслуженных и народных артистов сумма составляет 30 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что в традиционной схеме накопления пенсионных баллов при средней заработной плате в 60 тысяч рублей на протяжении 40 лет можно заработать максимальную пенсию 26 574 рубля.

Еще по теме
Российская монета возмутила японцев
Центробанк оценил предложение выпустить 300-рублевые купюры
Сбербанк опроверг введение платы за уведомления
ВОЗ озвучила колоссальные цифры потерь экономики от COVID-19
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин созовет экстренный саммит Совбеза ООН
•
Перечислены условия получения «сверхвысокой» пенсии
•
Российская монета возмутила японцев
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
Что умеют «умные» камеры домашнего видеонаблюдения?
•
Гид по свинине: от котлет до шашлыка
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шахтеров в Кузбассе придавило обрушившейся породой
Сибирь 15.08.2020 16:35
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
Сибирь 14.08.2020 16:25
Редкие ржаво-рыжие кошки впервые родились в новосибирском зоопарке
Сибирь 14.08.2020 15:32
Третье яйцо динозавра нашли в Кузбассе
Сибирь 14.08.2020 14:56
Самое популярное
Поклонники назвали самый нелепый момент «Звездных войн»
5265
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
3907
Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре
3367
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
3044
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин созовет экстренный саммит Совбеза ООН
•
Перечислены условия получения «сверхвысокой» пенсии
•
Российская монета возмутила японцев
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Что умеют «умные» камеры домашнего видеонаблюдения?
•
Гид по свинине: от котлет до шашлыка
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
60
Евросоюз введет санкции против Белоруссии
52
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
44
Путин раскрыл свои доходы за 2019 год
40
Лукашенко призвал протестующих найти работу
36
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter