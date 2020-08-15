Российская монета возмутила японцев

Японские пользователи Сети возмутились выходом в России новой пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции, прошедшей в августе-сентябре 1945 года. Новость о выходе монеты опубликовало издание Hokkaido Shimbun.

Памятная монета, выпущенная тиражом два миллиона экземпляров, на оборотной стороне имеет изображение памятной стелы советским воинам — освободителям Курил, она установлена в Петропавловске-Камчатском.

Выпускаем в обращение памятные монеты, посвященные Курильской десантной операции и 500-летию возведения Тульского кремля: https://t.co/CwqJQ7QCMo pic.twitter.com/D4TIJVBG1d — Банк России (@bank_of_russia) August 11, 2020

Комментаторы из Японии посчитали, что появление такой монеты недопустимо, так как она убеждает россиян в «восстановлении справедливости» после поражения в Русско-японской войне путем присоединения Курил.

Некоторые японские пользователи призвали свое правительство к ответным действиям. Другие отметили, что выпуск монет подтверждает, что Россия не планирует отдавать Японии спорные острова.