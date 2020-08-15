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Путин созовет экстренный саммит Совбеза ООН

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © United Nations

Президент России Владимир Путин предложил созвать экстренный саммит с участием постоянных членов Совбеза ООН, а также Ирана и ФРГ, сообщается на сайте Кремля. Участники должны обсудить проблему продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана.

«Дискуссии по иранскому вопросу в Совете Безопасности ООН становятся все более напряженными. Ситуация обостряется. Звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана. Разрабатываются проекты резолюций», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, заключенного в 2015 году.

«В этом регионе, как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны. Односторонние подходы поиску решений не помогают», — указал президент России.

Путин предложил в ходе саммита «договориться о параметрах совместной работы с целью содействовать формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия».

«Призываем партнеров внимательно взвесить наше предложение. Альтернатива – дальнейшее нагнетание напряжённости, повышение риска возникновения конфликта. Такого развития необходимо избежать», — подытожил российский лидер.

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Топ комментариев

gda07081974

В Спортлото напиши, а то на Сибнете не знают.

slavaynin

а на украине коктейли молотова от детей не летели?)

mosquito__2010

Подотри сопли и передай Зеленскому шо он полнейший неудачник, как и вся его украинская знать и всё его...

mosquito__2010

Нэнька опять обкакуличилась жидко по щиколотку . Дети понедельника мл. . Ха ха ха ха.

Бревно в глазу

и правда, с мозгами у тебя не очень!!!
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