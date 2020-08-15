Врач подсказал способ снизить вред от сидячей работы

Длительная сидячая поза считается самой вредной для здоровья человека, заявил кардиолог Владимир Хорошев. Однако негативные последствия можно сгладить простыми физическими упражнениями.

«Когда человек стоит или лежит, то у него артерии находятся в выпрямленном состоянии. Как только человек сел, просвет сужается и резко уменьшается приток артериальной крови к ногам. Это очень плохо», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Хорошев отметил, что замедление кровотока в итоге ведет к быстрому нарастанию атеросклеротических изменений в этих артериях, что приводит к поражению всего артериального русла нижних конечностей. В результате человеку требуется дорогостоящее лечение.

Чтобы снизить негативные последствия сидячей работы, в офисе можно использовать стоячие компьютерные столики. Если это невозможно, нужно каждые 30 минут двигать стопами, такое простое упражнение будет сокращать мышцы нижних конечностей, порекомендовал медик.