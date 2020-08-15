Актера Михаила Ефремова выписали из больницы, сообщил журналистам его адвокат Эльман Пашаев.

«Он находится дома. Я с ним еще не виделся, не знаю, какой был диагноз», — цитирует защитника РИА Новости. Ефремова во вторник увезли на скорой помощи прямо из здания суда с подозрением на инсульт, рассмотрение дела было перенесено на 18 августа.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки, водитель которого спустя несколько часов умер.

По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Сам Ефремов на суде заявил, что не признает вину, так как ничего не помнит. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.