Лукашенко позвонил Путину для обсуждения протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается внутри и вокруг республики, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — уточнил Лукашенко перед звонком.

Глава республики отметил, что защита Белоруссии — это не меньше, чем защита Союзного государства. «Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — добавил он.

Лукашенко полагает, что против его страны разворачивается внешняя агрессия по сценарию «цветной революции», при этом протестующие пытаются «убаюкать» власти мирными акциями и демонстрациями.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа, согласно официальному подсчету голосов, на них победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.