Пентагон объяснил создание группы по изучению НЛО

Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов, чтобы тщательнее изучить природу явления, говорится в заявлении на сайте Пентагона.

«Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США», — говорится в сообщении.

Пентагон в конце апреля опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены «неопознанные явления». По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других — в январе 2015 года.

Позднее ВМС США опубликовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о произошедших в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года встречах с НЛО. Первоначально ролики попали в Сеть без санкции Пентагона.