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Фильм дня: «Невезучие»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Невезучие» — легкая французская комедия положений и первая из трех картина с классическим комическим дуэтом Ришар — Депардье.

Франция, 1981 год, режиссер Франсис Вебер, 12+
В главных ролях: Пьер Ришар и Жерар Депардье

16 августа свой 86-й день рождения празднует актер и режиссер Пьер Ришар.

Сюжет фильма закручен вокруг поиска дочери президента крупной компании — Мари. Она вечно влипает в странные истории, а на этот раз угодила в руки бандитов. Отец девушки поручает поиски первоклассному сыщику, который, в свою очередь, решает пойти нетрадиционным путем. Он находит такого же невезучего человека, как Мари. Расчет прост — один невезучий должен «вывести» на другого.

В фильме Вебера «Невезучие» родился знаменитый комический дуэт Пьера Ришара и Жерара Депардье. Этот фильм дал рекордные кассовые сборы, и Вебер снял еще два фильма с этими актерами: «Папаши» и «Беглецы».

Интересно, что в интервью Евгению Додолеву в 2014 году Пьер Ришар признался, что «Невезучие» — это единственный фильм, от съемки в котором ему следовало бы отказаться. При этом назвать причин этому он не смог. 

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