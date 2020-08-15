Telegram получил новую функцию

Мессенджер Telegram представил функцию видеозвонков, нововведение на первом этапе доступно только для пользователей смартфонов на базе Android, говорится в официальном блоге программы.

«Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили — быстрые и безопасные видеозвонки», — говорится в сообщении. Разработчики извинились перед пользователями iOS, так как видеозвонки пока работают только на устройствах Android.

«Модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения, хотя мы отправили ее в App Store на несколько дней раньше, чем в Google Play. К сожалению, пользователям iOS придется вместе с нами дожидаться, пока Apple проверит обновление», — пояснили разработчики.

Для защиты данных в видеозвонках используется шифрование, в ближайшее время они получат дополнительные возможности. Например, Telegram в ближайшие месяцы начнет поддерживать групповые видеозвонки.

«Чтобы начать видеозвонок, нажмите на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка», — поясняется в сообщении.