«Бавария» рекордно унизила «Барселону» в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» забила восемь голов в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Испанский клуб пропустил восемь голов в одном матче впервые с 1946 года.

Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на четвертой минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч и срезал снаряд в свои ворота — 1:1. Однако до конца периода «Бавария» оформила еще три гола в ворота сине-гранатовых

Мячи на счету Ивана Перишича, Сержа Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счетом 4:1. В начале второго тайма «Барселона» отыграла один мяч — отличился Луис Суарес.

Однако в концовке забивала только «Бавария» — поочередно ворота испанского гранда поразили Йозуа Киммих, Роберт Левандовски, дубль оформил Филиппе Коутиньо. «Барселона» после матча покинула текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

Впервые с 2006 года ни один испанский клуб не пробился в полуфинал главного футбольного турнира — в этом сезоне на стадии 1/8 финала выбыли «Реал» и «Валенсия», а в четвертьфинале «Атлетико» уступил «Лейпцигу».