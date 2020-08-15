НАВЕРХ

«Бавария» рекордно унизила «Барселону» в Лиге чемпионов

Источник:
Sibnet.ru
158 3
Фото: 1054 / CC BY-SA 3.0

Мюнхенская «Бавария» забила восемь голов в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Испанский клуб пропустил восемь голов в одном матче впервые с 1946 года.

Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на четвертой минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч и срезал снаряд в свои ворота — 1:1. Однако до конца периода «Бавария» оформила еще три гола в ворота сине-гранатовых

Мячи на счету Ивана Перишича, Сержа Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счетом 4:1. В начале второго тайма «Барселона» отыграла один мяч — отличился Луис Суарес.

Однако в концовке забивала только «Бавария» — поочередно ворота испанского гранда поразили Йозуа Киммих, Роберт Левандовски, дубль оформил Филиппе Коутиньо. «Барселона» после матча покинула текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

Впервые с 2006 года ни один испанский клуб не пробился в полуфинал главного футбольного турнира — в этом сезоне на стадии 1/8 финала выбыли «Реал» и «Валенсия», а в четвертьфинале «Атлетико» уступил «Лейпцигу».

Еще по теме
Смолов лишился часов стоимостью €300 тысяч
РФС признал ошибку в скандальном матче со «Спартаком»
Слуцкий сравнил штрафы за маски с рейдерским захватом
Широков ударил судью во время любительского матча
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Стартовало производство российской вакцины от коронавируса
•
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
•
Telegram получил новую функцию
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
Что умеют «умные» камеры домашнего видеонаблюдения?
•
Гид по свинине: от котлет до шашлыка
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Всероссийская федерация легкой атлетики оплатила штраф более $6 млн
13.08.2020 10:39
Спортсмены 15 часов переплывали Байкал
07.08.2020 11:42
Занятия спортом в Забайкалье возобновят «с довеском»
03.08.2020 15:40
Липницкая показала новорожденную дочь
28.07.2020 14:54
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Стартовало производство российской вакцины от коронавируса
•
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
•
Telegram получил новую функцию
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Что умеют «умные» камеры домашнего видеонаблюдения?
•
Гид по свинине: от котлет до шашлыка
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Vel61

Упыри, они все активные. Лукошка сказал всем им работу найдёт))

лачинов

Ну для России то это в плюс. Проще будет иметь дела с соседом.

kaktus1771

Лукашенко поднадоел, но майданутые будут много хуже. Удачи Луке.

aweront

Театр оперы и балета ! Для дебилов !

saigak

монал я такой спорт...здоровье дороже.Капец, аж у самого заболели..
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter