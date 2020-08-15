Шахтеров в Кузбассе придавило обрушившейся породой

Травмы при обрушении породы на шахте в Кемеровской области получили четыре горняка, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел на шахте «Ерунаковская-8». Отмечается, что спасатели получили сигнал об обрушении горной породы, четыре человека были травмированы, сейчас их поднимают на поверхность.

По предварительным данным, всего на аварийном участке находились порядка 30 горняков, они выводятся на поверхность. На месте работают специалисты, которые устанавливают причины инцидента.

Работа шахты при этом не останавливалась, около 160 шахтеров продолжают работать на других участках забоя.