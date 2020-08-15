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Шахтеров в Кузбассе придавило обрушившейся породой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1064 / CC BY-SA 3.0

Травмы при обрушении породы на шахте в Кемеровской области получили четыре горняка, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел на шахте «Ерунаковская-8». Отмечается, что спасатели получили сигнал об обрушении горной породы, четыре человека были травмированы, сейчас их поднимают на поверхность.

По предварительным данным, всего на аварийном участке находились порядка 30 горняков, они выводятся на поверхность. На месте работают специалисты, которые устанавливают причины инцидента.

Работа шахты при этом не останавливалась, около 160 шахтеров продолжают работать на других участках забоя.

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Топ комментариев

gda07081974

В Спортлото напиши, а то на Сибнете не знают.

slavaynin

а на украине коктейли молотова от детей не летели?)

mosquito__2010

Подотри сопли и передай Зеленскому шо он полнейший неудачник, как и вся его украинская знать и всё его...

mosquito__2010

Нэнька опять обкакуличилась жидко по щиколотку . Дети понедельника мл. . Ха ха ха ха.

Бревно в глазу

и правда, с мозгами у тебя не очень!!!
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