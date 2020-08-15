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Евросоюз введет санкции против Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Antonio Bonanno / Attribution-ShareAlike License

Министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter.

Санкции будут индивидуальными, они коснутся тех, кто несет ответственность за «насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов». Евросоюз уже начал составлять список лиц, уточнил министр.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил на своей странице в Twitter, что Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии. «Начинается работа по наказанию ответственных за насилие и фальсификацию», — добавил он.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, их участники требуют пересчета голосов на выборах президента. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Протесты подавляют силовики, задержано более 6,5 тысячи человек, сотни участников протестных акций пострадали. Против митингующих используется слезоточивый газ, водометы, резиновые пули.

Тема: Выборы президента Белоруссии
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