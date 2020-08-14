Путин раскрыл свои доходы за 2019 год

Президент России Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей в 2019 году, сообщается на сайте Кремля.

Согласно опубликованной декларации, за 2018 год доход президента России составил 8,6 миллиона рублей. Таким образом, за год доходы российского лидера выросли на 1,1 миллиона рублей.

В собственности у президента есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира общей площадью 153,7 квадратных метров и машино-место на 18 квадратных метров

Помимо этого, глава государства владеет двумя автомобилями ГАЗ-М21, «Нивой» и прицепом «Скиф». Аналогичные сведения содержались в декларации Путина за 2018 год, список недвижимости и личного автотранспорта президента не претерпел изменений.

Рекордный доход Путин задекларировал в 2017 году, тогда он составил 18,73 миллиона рублей. Представитель Кремля тогда пояснил журналистам, что президент продал земельный участок площадью 1500 квадратных метров.