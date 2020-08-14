Instagram тайно сохранил удаленные сообщения и фото

Instagram длительное время хранит удаленные пользователем фотографии и сообщения, выяснил специалист в сфере IT-безопасности Саугат Покхарел.

Исследователю удалось получить копии своих фотографий и сообщений, которые были удалены из Instagram более года назад. При этом Instagram объявила о том, что это якобы произошло из-за ошибки в его системе, которая к настоящему моменту устранена.

Специалист получил 6 тысяч долларов за обнаружение данной ошибки. Оказалось, что удаленные изображения и сообщения некоторых пользователей Instagram включались в резервную копию, если они использовали инструмент «Загрузить вашу информацию».

«Мы устранили проблему и не обнаружили никаких свидетельств использования данной ошибки злоумышленниками. Благодарим исследователя за то, что он сообщил нам о проблеме», — говорится в официальном комментарии соцсети.

Согласно правилам Instagram, удаленная пользовательская информация продолжает храниться на серверах социальной сети в течение 90 дней, после чего она должна безвозвратно удаляться без возможности восстановления.