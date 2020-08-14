Сбербанк опроверг введение платы за уведомления

Сбербанк опроверг введение платы для клиентов за получение уведомлений о переводах, соответствующе сообщение распространила пресс-служба кредитного учреждения.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические sms-сообщения, не содержащие баланс счета, о переводах от других физических лиц в прежнем режиме», — говорится в сообщении.

Получение одноразового пароля в sms-сообщении является бесплатным. Подчеркивается, что новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится. На сегодня такой услугой пользуется менее 3% клиентов.

Подавляющее большинство клиентов Сбербанка на сегодня использует модель информирования с расширенным функционалом в Сбербанк Онлайн. Такой способ платный, но включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода и другую информацию.

Ранее СМИ сообщили, что Сбербанк отменил в начале августа бесплатную рассылку уведомлений о поступившем переводе на карту. Однако для пользователей платных тарифов, а также кредитных и премиальных карт условия обслуживания остались прежними.