Открыт неизвестный принцип эволюции

Американские ученые открыли неизвестный принцип эволюции, согласно которому естественный отбор не может благоприятствовать сразу нескольким полезным мутациям, повышающим приспособленность организма к окружающей среде.

Вместо этого отбор фокусируется только на том, что достаточно для выживания существа, и игнорирует другие возможности для улучшения, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Открытие было сделано после искусственных мутаций различных штаммов бактерии кишечной палочки Escherichia coli. Со временем внутри популяции бактерий накапливались полезные мутации, которые могли быть сохранены.

В результате после тысячи поколений одни штаммы оказались лучше адаптированы к условиям внешней среды, чем другие. Однако намеренно внесенные исследователями вредные мутации так и не были полностью исправлены.

Согласно выводам ученых, естественный отбор отдает предпочтение тем мутациям, которые обеспечивают организму наибольшее преимущество, и в то же время игнорирует другие менее полезные мутации, даже если они также приносят пользу организму.