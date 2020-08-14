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Следы древнейшей кремации тела человека нашли в Израиле

Источник:
ТАСС
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Фото: © pixabay.com/bjonsson / Pixabay License
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