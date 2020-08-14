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Следы древнейшей кремации тела человека нашли в Израиле
14.08.20, 17:41
Источник:
ТАСС
101
0
Фото
: © pixabay.com/bjonsson /
Pixabay License
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