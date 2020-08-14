НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Little Big в новом клипе «Tacos» превратились в еду

Источник:
Sibnet.ru
177 0

Группа Little Big выпустила новый клип на песню «Tacos», главную роль в музыкальном видео сыграл Дмитрий Красилов, участвовавший в съемках для Евровидения.

По сюжету клипа «Tacos», Красилов возвращается домой после съемок ролика для Евровидения (это становится понятно из костюма артиста) и собирается перекусить. Но ужин прерывает неожиданная галлюцинация — Красилов видит, как кетчуп, горчица, сосиска и напиток превращаются в музыкантов Little Big.

За два часа после публикации клипа, видео посмотрели почти полмиллиона пользователей Сети. Ранее клип на песню «Uno» побил все исторические рекорды Евровидения, собрав больше всего просмотров (на момент публикации новости «Uno» посмотрели 142 миллиона раз».

Еще по теме
Новые наставники появятся в третьем сезоне «Голоса 60+»
Финалистка шоу «Голос.Дети» из Новосибирска выпустила первую песню
Создатели трека-рекордсмена «Despaсito» отстояли авторские права
Американцы проведут собственное Евровидение в 2021 году
смотреть все
Культгид #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил, что жив и бежать не собирается
•
ВОЗ озвучила колоссальные цифры потерь экономики от COVID-19
•
Пентагон создаст группу для исследования НЛО
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
Сибирь 14.08.2020 16:25
Редкие ржаво-рыжие кошки впервые родились в новосибирском зоопарке
Сибирь 14.08.2020 15:32
Третье яйцо динозавра нашли в Кузбассе
Сибирь 14.08.2020 14:56
Пьяная пенсионерка поехала за добавкой и попала в ДТП
Сибирь 14.08.2020 14:44
Самое популярное
Поклонники назвали самый нелепый момент «Звездных войн»
4900
Вице-премьер в Горном Алтае уволился после скандального Дня ВДВ
4033
Неизвестные в Бурятии подвинули бюст Валентины Терешковой
3945
Росстат сообщил настоящее число погибших от COVID-19 в Сибири
3608
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил, что жив и бежать не собирается
•
ВОЗ озвучила колоссальные цифры потерь экономики от COVID-19
•
Пентагон создаст группу для исследования НЛО
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
58
Лукашенко призвал протестующих найти работу
36
Глава МВД Белоруссии взял на себя вину за избитых людей
30
Медведев объяснил создание «суверенного интернета»
28
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
27
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter