Little Big в новом клипе «Tacos» превратились в еду

Группа Little Big выпустила новый клип на песню «Tacos», главную роль в музыкальном видео сыграл Дмитрий Красилов, участвовавший в съемках для Евровидения.

По сюжету клипа «Tacos», Красилов возвращается домой после съемок ролика для Евровидения (это становится понятно из костюма артиста) и собирается перекусить. Но ужин прерывает неожиданная галлюцинация — Красилов видит, как кетчуп, горчица, сосиска и напиток превращаются в музыкантов Little Big.

За два часа после публикации клипа, видео посмотрели почти полмиллиона пользователей Сети. Ранее клип на песню «Uno» побил все исторические рекорды Евровидения, собрав больше всего просмотров (на момент публикации новости «Uno» посмотрели 142 миллиона раз».