ВОЗ озвучила колоссальные цифры потерь экономики от COVID-19

Борьба с распространением коронавируса в ближайшее время потребует 100 миллиардов, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По его словам, только страны «Большой двадцатки» уже мобилизовали 10 триллионов долларов для преодоления последствий пандемии. «Прежде чем тратить еще 10 триллионов на последствия следующей волны COVID-19, по нашим оценкам, миру необходимо будет потратить 100 миллиардов долларов на новые средства, особенно на новые вакцины, которые разрабатываются», — приводит РБК слова Гебрейесуса.

Он уточнил, что сейчас международная программа ВОЗ по ускорению разработки, производства, регулирования и покупки средств от коронавируса требует вливаний в размере 31,3 миллиарда долларов.

Гебрейесус привел оценки Международного валютного фонда, по которым пандемия коронавируса ежемесячно обходится мировой экономике в 375 миллиардов долларов. За два года потери мировой экономики составят более 12 триллиона, отметил глава ВОЗ.

Он также подчеркнул, что миру необходимо несколько разработанных вакцин от коронавируса для того, чтобы найти наилучший вариант. По его словам, большинство разработанных препаратов пока находится на ранних стадиях разработки.