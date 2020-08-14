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Автомобилисты выступили за установку отбойников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Бесплатный фотобанк torange.biz

Петиция за оснащение многополосных дорог разделительными блоками появилась на сайте Российской общественной организации, такая мера значительно сократит количество лобовых ДТП.

Инициатором выступил автомобильный портал «Дром». При достижении 100 тысяч голосов петицию должны рассмотреть в правительстве.

«Ограничение скорости и высокие штрафы не спасут от пьяного водителя или лихача, который уже находится на дороге. Барьер — спасет. Спасет жизни и здоровье встречных водителей, пешеходов с противоположной стороны дороги, самих виновников», — говорится в документе.

По предварительному опросу, подобную инициативу поддерживают 69% автолюбителей. Больше всего поддерживают инициативу жители Воронежской области — 77% ответили «Да». В Бурятии больше всего тех, кто считает «отбойники» неудобными (19%).

Те, кто против, в основном считают, что это неудобно или нереально. «Какие отбойники в городе? Тем более в историческом центре, они уродуют его внешний вид», — поделился мнением участник опроса.

Но разделительный барьер между встречными полосами движения автомобилей может иметь разный облик — от алюминиевого барьера до полоски газона.


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kobra_72

Скоро у них сперматозоиды владеть недвижимостью будут.

jeryakob

сверху пахан прикрывает ,поэтому и куражатся

corrector

О, "великая" америка всегда готова помочь угнетаемым народам , сделав его жизнь еще хуже, организовать...

Disobedient

Ваши расценки? Всегда подозревал что у вас не от души исходит, а какой то мелочевкой мотивация вызвана....

nicollaich

Нефтедоллары 2000-х, где вы????По 160 долларей за баррель.......
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