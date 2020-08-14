Автомобилисты выступили за установку отбойников

Петиция за оснащение многополосных дорог разделительными блоками появилась на сайте Российской общественной организации, такая мера значительно сократит количество лобовых ДТП.

Инициатором выступил автомобильный портал «Дром». При достижении 100 тысяч голосов петицию должны рассмотреть в правительстве.

«Ограничение скорости и высокие штрафы не спасут от пьяного водителя или лихача, который уже находится на дороге. Барьер — спасет. Спасет жизни и здоровье встречных водителей, пешеходов с противоположной стороны дороги, самих виновников», — говорится в документе.

По предварительному опросу, подобную инициативу поддерживают 69% автолюбителей. Больше всего поддерживают инициативу жители Воронежской области — 77% ответили «Да». В Бурятии больше всего тех, кто считает «отбойники» неудобными (19%).

Те, кто против, в основном считают, что это неудобно или нереально. «Какие отбойники в городе? Тем более в историческом центре, они уродуют его внешний вид», — поделился мнением участник опроса.

Но разделительный барьер между встречными полосами движения автомобилей может иметь разный облик — от алюминиевого барьера до полоски газона.