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Водители в Забайкалье подбросили инспектору ГИБДД траурные венки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водители в Улетовском районе Забайкальского края, мстят инспектору ГИБДД Дмитрию Сазонову, который задерживал их за езду в пьяном виде. Они подкидывать сотруднику ДПС во двор похоронные венки.

Таким образом, его «благодарят» местные водители, которых он задерживал за рулем в состоянии опьянения, за что их лишали прав. «Мы часто приходим на помощь людям и, к сожалению, намного реже слышим от них слова благодарности в ответ», — цитирует «Забайкальский рабочий» полицейского.

В Улетовском районе ситуация с пьяными водителями сложилась непростая — среди местных автолюбителей вождение в состоянии алкогольного опьянения считается «особым шиком».

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Управление автомобилем в состоянии опьянения в первый раз, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, квалифицируется как административное правонарушение по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Виновнику грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 — 2 года.

Повторное вождение в нетрезвом виде или отказ на мед освидетельствования, если водитель лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения квалифицируется по статье 264.1 УК РФ. Виновнику грозит наказание в виде двух лет лишения свободы и лишение прав на три года.

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Топ комментариев

kobra_72

Скоро у них сперматозоиды владеть недвижимостью будут.

jeryakob

сверху пахан прикрывает ,поэтому и куражатся

corrector

О, "великая" америка всегда готова помочь угнетаемым народам , сделав его жизнь еще хуже, организовать...

Disobedient

Ваши расценки? Всегда подозревал что у вас не от души исходит, а какой то мелочевкой мотивация вызвана....

nicollaich

Нефтедоллары 2000-х, где вы????По 160 долларей за баррель.......
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