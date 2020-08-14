Лукашенко заявил, что жив и бежать не собирается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу утром на совещании по работе строительной сферы заявил, что он «живой и не за границей».

«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают — "президент покинул страну и находится за границей". Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — приводит РИА Новости слова президента.

В воскресенье в республике прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09%. Оппозиция результаты не признала.

Вечером того же дня недовольные организацией и итогами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются пятый день.