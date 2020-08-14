Вышел трейлер звездного триллера «Дьявол навсегда»

Netflix представил первый трейлер нового психологического триллера «Дьявол навсегда» с Томом Холландом в главной роли. Из-за звездного состава картина стала одним из самых ожидаемых фильмов года.

Фильм представляет собой экранизацию одноимённого романа американского писателя Дональда Рэя Поллока. Действие фильма разворачивается в штате Огайо между концом Второй Мировой Войны и началом Вьетнамской войны, фильм следует нелинейной сюжетной линии различных встревоженных людей, которые страдают от последствий послевоенных травм и преступности.

По сюжету, Уиллард Рассел готов на всё для спасения умирающей жены, он забывает об окружающем мире, а потому его сыну Арвину, роль которого сыграл Том Холланд, приходится из забитого школьника превратиться в решительного мужчину.

Режиссер и соавтор сценария Антонио Кампос, в фильме также сыграли Роберт Паттинсон (Эвард Каллен в «Сумерках»), Себастиан Стэн (Баки Барнс в кинематографической вселенной Marvel), Билл Скарсгорд (Пеннивайз в «Оно») и другие. Фильм выйдет на стриминговой платформе 16 сентября 2020 года.