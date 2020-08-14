НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Вышел трейлер звездного триллера «Дьявол навсегда»

Источник:
Sibnet.ru
215 0

Netflix представил первый трейлер нового психологического триллера «Дьявол навсегда» с Томом Холландом в главной роли. Из-за звездного состава картина стала одним из самых ожидаемых фильмов года.

Фильм представляет собой экранизацию одноимённого романа американского писателя Дональда Рэя Поллока. Действие фильма разворачивается в штате Огайо между концом Второй Мировой Войны и началом Вьетнамской войны, фильм следует нелинейной сюжетной линии различных встревоженных людей, которые страдают от последствий послевоенных травм и преступности.

По сюжету, Уиллард Рассел готов на всё для спасения умирающей жены, он забывает об окружающем мире, а потому его сыну Арвину, роль которого сыграл Том Холланд, приходится из забитого школьника превратиться в решительного мужчину.

Режиссер и соавтор сценария Антонио Кампос, в фильме также сыграли Роберт Паттинсон (Эвард Каллен в «Сумерках»), Себастиан Стэн (Баки Барнс в кинематографической вселенной Marvel), Билл Скарсгорд (Пеннивайз в «Оно») и другие. Фильм выйдет на стриминговой платформе 16 сентября 2020 года.

Еще по теме
Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре
Возобновлена работа над новым «Ведьмаком»
Лучшие детективные сериалы: за дело берутся гении
Озвучено название третьего «Человека-паука»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил, что жив и бежать не собирается
•
ВОЗ озвучила колоссальные цифры потерь экономики от COVID-19
•
Пентагон создаст группу для исследования НЛО
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
Сибирь 14.08.2020 16:25
Редкие ржаво-рыжие кошки впервые родились в новосибирском зоопарке
Сибирь 14.08.2020 15:32
Третье яйцо динозавра нашли в Кузбассе
Сибирь 14.08.2020 14:56
Пьяная пенсионерка поехала за добавкой и попала в ДТП
Сибирь 14.08.2020 14:44
Самое популярное
Поклонники назвали самый нелепый момент «Звездных войн»
4899
Вице-премьер в Горном Алтае уволился после скандального Дня ВДВ
4032
Неизвестные в Бурятии подвинули бюст Валентины Терешковой
3945
Росстат сообщил настоящее число погибших от COVID-19 в Сибири
3607
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил, что жив и бежать не собирается
•
ВОЗ озвучила колоссальные цифры потерь экономики от COVID-19
•
Пентагон создаст группу для исследования НЛО
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kobra_72

Скоро у них сперматозоиды владеть недвижимостью будут.

jeryakob

сверху пахан прикрывает ,поэтому и куражатся

corrector

О, "великая" америка всегда готова помочь угнетаемым народам , сделав его жизнь еще хуже, организовать...

Disobedient

Ваши расценки? Всегда подозревал что у вас не от души исходит, а какой то мелочевкой мотивация вызвана....

nicollaich

Нефтедоллары 2000-х, где вы????По 160 долларей за баррель.......
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter