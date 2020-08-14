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Редкие ржаво-рыжие кошки впервые родились в новосибирском зоопарке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Новосибирский зоопарк

Котята родились впервые в Новосибирском зоопарке у ржаво-рыжих кошек, сообщает пресс-служба зоосада.

Кошки содержатся в Новосибирске с 2019 года. Больше ни в одном российском зоопарке вид не представлен. Ржаво-рыжие кошки довольно сложны в содержании, пугливы. Новосибирский зоопарк тщательно готовился к их получению и постарался создать все условия. Маленькие грациозные хищники со временем привыкли к новому дому.

Фото: © Новосибирский зоопарк

«28 июня этого года у них родились первые малыши. Их двое. Самка показывает себя хорошей мамой. Первые недели мы семейство не беспокоили и первый ветеринарный осмотр провели, когда котята подросли. Сейчас им уже полтора месяца», — говорится в сообщении.

Ржаво-рыжая кошка – одна из самых маленьких кошек в мире. Вес взрослой особи не превышает 1,5-1,6 килограмма. Котята у этого вида тоже очень маленькие. Ржаво-рыжие кошки живут в павильоне «Ночной мир», поэтому пока недоступны для наблюдения.

 Ржаво-рыжие кошки живут в Индии и Шри-Ланке. Вид находится под угрозой исчезновения. В Новосибирском зоопарке сейчас живут две пары этих кошек. 

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