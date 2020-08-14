Эксперт поставил точку в вопросе о прогреве авто летом

Достаточно одной минуты, чтобы прогреть двигатель автомобиля летом, но делать это все равно надо, высказался автомобильный эксперт Михаил Колодочкин.

«Даже летом температура непрогретого мотора гораздо ниже рабочей, составляющей около сотни градусов. Поэтому тепловые зазоры, присутствующие в ДВС, достигнут оптимальной величины не сразу. <…> В летнее время вполне достаточно одной минуты. Затем можно и трогаться — но, опять-таки, очень рекомендую хотя бы минуту-другую не резвиться», — пишет Колодочкин в журнале «За рулем».

Как отметил эксперт, все инженеры, включая иностранных, на его вопросы о необходимости прогрева мотора неизменно отвечали утвердительно.

«Преуспевающему человеку мотор греть не нужно ни зимой, ни летом: через пару лет он все равно будет ездить на новой машине. В каком состоянии его автомобиль достанется следующему пользователю, ему безразлично. А вот тем, кто не привык к частой смене автомобиля, есть смысл задуматься», — высказался он.